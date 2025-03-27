В Подмосковье произошло покушение на офицера Минобороны

В подмосковном Железнодорожном напали на офицера Минобороны. Об этом сообщил «112».

Инцидент произошел утром 26 марта. По данным Telegram-канала, неизвестный поджидал военного у подъезда. Когда тот вышел, злоумышленник открыл огонь из ПМ с глушителем.

По предварительной информации «112», сотрудник Минобороны получил ранение, его водитель открыл ответный огонь. Неизвестный скрылся.

Позже тело злоумышленника, как уточнили в посте, нашли в лесополосе в Балашихе. Причина смерти не указана.

Фото и видео: Telegram-канал «112»