В ГАИ рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на Ряжском шоссе

ДТП произошло 26 марта, примерно в 21:57, около дома № 18 по Ряжскому шоссе. По предварительной информации полиции, столкнулись «Лада Гранта», под управлением 23-летнего жителя Рязанского района, и «Мазда», за рулем которой был 40-летний местный житель. В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры «Мазды» — 35-летняя женщина и 11-месячный ребенок с различными травмами доставлены в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места происшествия.

В ГАИ рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на Ряжском шоссе. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.

ДТП произошло 26 марта, примерно в 21:57, около дома № 18 по Ряжскому шоссе.

По предварительной информации полиции, столкнулись «Лада Гранта», под управлением 23-летнего жителя Рязанского района, и «Мазда», за рулем которой был 40-летний местный житель.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры «Мазды» — 35-летняя женщина и 11-месячный ребенок с различными травмами доставлены в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места происшествия.