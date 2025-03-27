В ГАИ рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на Ряжском шоссе
ДТП произошло 26 марта, примерно в 21:57, около дома № 18 по Ряжскому шоссе. По предварительной информации полиции, столкнулись «Лада Гранта», под управлением 23-летнего жителя Рязанского района, и «Мазда», за рулем которой был 40-летний местный житель. В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры «Мазды» — 35-летняя женщина и 11-месячный ребенок с различными травмами доставлены в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места происшествия.
В ГАИ рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на Ряжском шоссе. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.
ДТП произошло 26 марта, примерно в 21:57, около дома № 18 по Ряжскому шоссе.
По предварительной информации полиции, столкнулись «Лада Гранта», под управлением 23-летнего жителя Рязанского района, и «Мазда», за рулем которой был 40-летний местный житель.
В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры «Мазды» — 35-летняя женщина и 11-месячный ребенок с различными травмами доставлены в медучреждение.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места происшествия.