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24 марта 14:49
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25 марта 10:00
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«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
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21 марта 13:00
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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
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В ГАИ рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на Ряжском шоссе
ДТП произошло 26 марта, примерно в 21:57, около дома № 18 по Ряжскому шоссе. По предварительной информации полиции, столкнулись «Лада Гранта», под управлением 23-летнего жителя Рязанского района, и «Мазда», за рулем которой был 40-летний местный житель. В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры «Мазды» — 35-летняя женщина и 11-месячный ребенок с различными травмами доставлены в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места происшествия.

В ГАИ рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на Ряжском шоссе. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.

ДТП произошло 26 марта, примерно в 21:57, около дома № 18 по Ряжскому шоссе.

По предварительной информации полиции, столкнулись «Лада Гранта», под управлением 23-летнего жителя Рязанского района, и «Мазда», за рулем которой был 40-летний местный житель.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры «Мазды» — 35-летняя женщина и 11-месячный ребенок с различными травмами доставлены в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места происшествия.