Суд обязал рязанский минздрав выделить деньги на строительство ФАПа в селе
Отмечается, что в селе Костино Рыбновского района зарегистрировано 488 жителей, из которых 70 — несовершеннолетние. Районная больница расположена в 21 км от населенного пункта. Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании министерство здравоохранения Рязанской области выделить финансирование на строительство здания фельдшерско-акушерского пункта. Заявленные требования судом удовлетворены. Прокуратуры возьмет ситуацию под контроль.
Суд обязал рязанский минздрав выделить деньги на строительство ФАПа в селе. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что в селе Костино Рыбновского района зарегистрировано 488 жителей, из которых 70 — несовершеннолетние. Районная больница расположена в 21 км от населенного пункта.
Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании министерство здравоохранения Рязанской области выделить финансирование на строительство здания фельдшерско-акушерского пункта.
Заявленные требования судом удовлетворены.
Прокуратуры возьмет ситуацию под контроль.