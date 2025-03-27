Суд обязал рязанский минздрав выделить деньги на строительство ФАПа в селе

Отмечается, что в селе Костино Рыбновского района зарегистрировано 488 жителей, из которых 70 — несовершеннолетние. Районная больница расположена в 21 км от населенного пункта. Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании министерство здравоохранения Рязанской области выделить финансирование на строительство здания фельдшерско-акушерского пункта. Заявленные требования судом удовлетворены. Прокуратуры возьмет ситуацию под контроль.

Суд обязал рязанский минздрав выделить деньги на строительство ФАПа в селе. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в селе Костино Рыбновского района зарегистрировано 488 жителей, из которых 70 — несовершеннолетние. Районная больница расположена в 21 км от населенного пункта.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании министерство здравоохранения Рязанской области выделить финансирование на строительство здания фельдшерско-акушерского пункта.

Заявленные требования судом удовлетворены.

Прокуратуры возьмет ситуацию под контроль.