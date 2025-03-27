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Суд обязал мэрию Рязани сократить срок расселения аварийного дома
Отмечается, что на основании постановления горадминистрации срок сноса аварийного дома № 32 по улице Вокзальной перенесен с 2027 на 2032 год. Однако, согласно заключению специалиста, состояние дома критическое, износ основных конструкций составляет не менее 80%, а выявленные дефекты несут прямую угрозу обрушения здания, говорится в сообщении. Суд обязал мэрию в течение месяца установить разумный срок для расселения жильцов и сноса аварийного дома. Уточняется, что бездействие администрации признано незаконным.

Прокуратура добилась сокращения срока расселения аварийного дома в Рязани. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Отмечается, что на основании постановления горадминистрации срок сноса аварийного дома № 32 по улице Вокзальной перенесен с 2027 на 2032 год.

Однако, согласно заключению специалиста, состояние дома критическое, износ основных конструкций составляет не менее 80%, а выявленные дефекты несут прямую угрозу обрушения здания, говорится в сообщении.

Суд обязал мэрию в течение месяца установить разумный срок для расселения жильцов и сноса аварийного дома. Уточняется, что бездействие администрации признано незаконным.