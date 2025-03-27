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Рязоблдума отметила 31-ю годовщину со дня образования регионального парламента

В четверг, 27 марта, в Рязанской областной Думе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине со дня образования регионального парламента.

Собравшихся приветствовал глава законодательного собрания Аркадий Фомин.

«Более трех с половиной тысяч законов стали надежным фундаментом для развития региона. Это большая совместная работа, в которой участвуют депутаты, коллеги из Правительства, муниципальных образований, правоохранительных органов, общественных организаций. У нас есть четкие ориентиры: это национальные цели развития, которые обозначил наш Президент В.В. Путин, это обращения и инициативы людей, которые доверили нам представлять свои интересы. Работа VII созыва Рязанской областной Думы подходит к завершению. Специальная военная операция, пандемия, западные санкции — те вызовы, с которыми столкнулась наша страна. И мы все вместе их преодолеваем. Важно, что в такой непростой ситуации мы смогли поддержать и экономику, и людей. За 4,5 года принято 578 законов, затрагивающих самые разные сферы жизни. Одной командой с главой региона продолжаем реализовывать национальные проекты, развивать территории, наращивать помощь нашим бойцам, семьям с детьми, представителям старшего поколения. Я благодарю каждого за профессиональное отношение к делу и взаимопонимание. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться и приносить пользу Рязанской области», — отметил он.

Парламентариев и сотрудников аппарата также в приветственном адресе поздравил губернатор Павел Малков.

В видеообращении с годовщиной образования областную Думу поздравили руководители законодательных органов ряда субъектов РФ. Для участников торжественного собрания выступил камерный оркестр Рязанской области.