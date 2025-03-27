Рязанская прокуратура помогла обеспечить лекарствами ребенка-инвалида
В прокуратуру Рязанского района обратилась мать девочки, страдающей аутоимунным заболеванием. Отмечается, что ребенок нуждается в постоянном приеме лекарственных средств, которыми ее не обеспечили. Прокуратура через суд обязала региональный минздрав обеспечить несовершеннолетнюю лекарственными препаратами. Права ребенка восстановлены, ей предоставлены необходимые препараты.
Рязанская прокуратура помогла обеспечить лекарствами ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В прокуратуру Рязанского района обратилась мать девочки, страдающей аутоимунным заболеванием. Отмечается, что ребенок нуждается в постоянном приеме лекарственных средств, которыми ее не обеспечили.
Прокуратура через суд обязала региональный минздрав обеспечить несовершеннолетнюю лекарственными препаратами. Права ребенка восстановлены, ей предоставлены необходимые препараты.