Рязанская прокуратура помогла обеспечить лекарствами ребенка-инвалида

В прокуратуру Рязанского района обратилась мать девочки, страдающей аутоимунным заболеванием. Отмечается, что ребенок нуждается в постоянном приеме лекарственных средств, которыми ее не обеспечили. Прокуратура через суд обязала региональный минздрав обеспечить несовершеннолетнюю лекарственными препаратами. Права ребенка восстановлены, ей предоставлены необходимые препараты.