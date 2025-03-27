Рязанцы рассказали о предположительно пулевых отверстиях в стенах частного дома
Инцидент произошел в СНТ «Голубой огонек»."27 марта около 11 часов утра в один из домов было попадание огнестрельных пуль, предположительно с военного полигона, так как в это время были слышны учения с их стороны и звуки похожие на автоматную очередь", — говорится в посте. Отмечается, что на место вызывали полицию, случай зафиксировали.
Рязанцы рассказали о предположительно пулевых отверстиях в стенах частного дома. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «Рязань».
Инцидент произошел в СНТ «Голубой огонек».
«27 марта около 11 часов утра в один из домов было попадание огнестрельных пуль, предположительно с военного полигона, так как в это время были слышны учения с их стороны и звуки похожие на автоматную очередь», — говорится в посте.
Отмечается, что на место вызывали полицию, случай зафиксировали.