Рязанцы рассказали о предположительно пулевых отверстиях в стенах частного дома

Инцидент произошел в СНТ «Голубой огонек»."27 марта около 11 часов утра в один из домов было попадание огнестрельных пуль, предположительно с военного полигона, так как в это время были слышны учения с их стороны и звуки похожие на автоматную очередь", — говорится в посте. Отмечается, что на место вызывали полицию, случай зафиксировали.