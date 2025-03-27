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Рязанцы пожаловались на разбитый тротуар и неубранный мусор после опиловки
Работы проводились по адресу улица Радиозаводская, дом 8."То что отпилили, конечно же, спасибо им за это, так как сухостой. Но оставили ужас по всей улице, ничего не убрали, последний тротуар поломали, и развезли грязь", — поделилась рязанка.

Рязанцы пожаловались на разбитый тротуар и неубранный мусор после опиловки. Об этом в редакцию РЗН. Инфо сообщили местные жители.

Работы проводились по адресу улица Радиозаводская, дом 8.

«То что отпилили, конечно же, спасибо им за это, так как сухостой. Но оставили ужас по всей улице, ничего не убрали, последний тротуар поломали, и развезли грязь», — поделилась рязанка.