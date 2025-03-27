Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 28 марта

В связи с ремонтными работами с 09:30 до 17:00 отключат воду по адресам: 3-й Мопровский переулок, дома №№ 4, 4 корпус 1;Чкалова, дом № 20.С 10:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:1-я улица Механизаторов, с дома № 1 по дом № 23, с дома № 2 по дом № 22;2-я улица Механизаторов, с дома № 1 по дом № 7, с дом № 2 по дом № 6.