Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Также ВС РФ поразили аэродром ВСУ, производственные здания оружейного предприятия Украины, цеха изготовления ударных беспилотников. Потери ВСУ за последние сутки составили до 1250 боевиков.
Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Также ВС РФ поразили аэродром ВСУ, производственные здания оружейного предприятия Украины, цеха изготовления ударных беспилотников.
Потери ВСУ за последние сутки составили до 1250 боевиков.