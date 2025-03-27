Рэпера Big Baby Tape разыскивают судебные приставы
Егор Ракитин (наст. имя) разыскивают за долг в 600 тыс. рублей. Отмечается, что эту сумму артист не вернул организаторам за несостоявшийся концерт. Организаторы обратились в суд и выиграли дело. Рэпера разыскивают.
Рэпера Big Baby Tape разыскивают судебные приставы. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, Егор Ракитин (наст. имя) разыскивают за долг в 600 тыс. рублей. Отмечается, что эту сумму артист не вернул организаторам за несостоявшийся концерт.
Организаторы обратились в суд и выиграли дело. Рэпера разыскивают.
Фото из Telegram-канала Big Baby Tape