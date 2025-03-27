Над Рязанью заметили солнечное гало

Явление заметили над городом в четверг, 27 марта. Справка: Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.