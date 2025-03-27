На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Явлению присвоили предпоследний класс мощности М. «В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4043 (N13E46) зарегистрирована вспышка M2.1», — указали в сообщении. Отмечается, что мощная вспышка продолжительностью 34 минуты была зарегистрирована в четверг, в 3:38 мск.