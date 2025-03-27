Мошенники обманули рязанку, взломав аккаунт ее тети

30-летняя жительница Спасского района рассказала, что ей пришло сообщение от ее тети с просьбой одолжить денежные средства. Женщина согласилась и перевела по указанному номеру телефона 56 тысяч 700 рублей. После она позвонила родственнице и узнала, что аккаунт тети, вероятно, взломали. Полицейские начали искать злоумышленников.

Мошенники обманули рязанку, взломав аккаунт ее тети. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

30-летняя жительница Спасского района рассказала, что ей пришло сообщение от ее тети с просьбой одолжить денежные средства. Женщина согласилась и перевела по указанному номеру телефона 56 тысяч 700 рублей.

После она позвонила родственнице и узнала, что аккаунт тети, вероятно, взломали.

Полицейские начали искать злоумышленников.