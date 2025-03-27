Минобороны рассказало об обстановке в Курской области на 27 марта

За сутки на курском направлении потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления БпЛА. ВС России поразили формирования трех десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Минобороны рассказало об обстановке в Курской области на 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За сутки на курском направлении потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления БпЛА.

ВС России поразили формирования трех десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.