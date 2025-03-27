Мэрия Рязани сообщила, что изменение маршрута троллейбуса № 16 не предусмотрено

Напомним, ранее рязанцы со ссылкой на водителей транспорта сообщили о возможных изменениях."Планируется убрать его с Комбайнового завода и переместить в Семчино. Неужели в Семчино мало транспорта? Кто-нибудь подумал о жителях Недостоева, которые пользуются 16-м троллейбусом? Из-за его переноса связь Недостоева с основной частью Канищева — с больницами, поликлиниками и прочим — разрывается, и никакой альтернативы не предлагается", — отметили в посте.