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Эксперт спрогнозировал рост зарплат россиян во второй половине года
«Рост заработных плат продолжится, но он не будет таким интенсивным, как в 2024 году», — отметил он. Специалист уточнил, что в 2023—2024 годах увеличение доходов граждан обеспечивалось за счет бюджетного стимула. Кроме того, бюджет сопутствовал росту не только зарплат, но и реальных располагаемых денежных доходов. Зарплата в доходах составляет примерно 60%.Еще одним фактором, влияющим на динамику оплаты труда, остается дефицит кадров. По мнению Остапковича, рост зарплат в 2025 году составит примерно 8-10%.

Эксперт спрогнозировал рост зарплат россиян во второй половине года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

«Рост заработных плат продолжится, но он не будет таким интенсивным, как в 2024 году», — отметил он.

Специалист уточнил, что в 2023—2024 годах увеличение доходов граждан обеспечивалось за счет бюджетного стимула.

Кроме того, бюджет сопутствовал росту не только зарплат, но и реальных располагаемых денежных доходов. Зарплата в доходах составляет примерно 60%.

Еще одним фактором, влияющим на динамику оплаты труда, остается дефицит кадров.

По мнению Остапковича, рост зарплат в 2025 году составит примерно 8-10%.