Знакомые рассказали о 18-летнем рязанце, который погиб на улице Бирюзова

Напомним, трагедия случилась 23 марта. Отмечается, что погибший учился в местном политехническом колледже."Это был лучший токарь колледжа. Но в последнее время он говорил, что устал. Парень погиб около дома своего лучшего друга", — написал бывший однокашник погибшего.