Житель Рыбного украл у знакомой портативный аккумулятор и смартфон

Установлено, что в январе 2025 года 45-летний мужчина вместе с потерпевшей выпивал у нее в гостях. В какой-то момент он незаметно похитил имущество и скрылся. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей. Рыбновца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Житель Рыбного украл у знакомой портативный аккумулятор и смартфон. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.

Установлено, что в январе 2025 года 45-летний мужчина вместе с потерпевшей выпивал у нее в гостях. В какой-то момент он незаметно похитил имущество и скрылся. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

Рыбновца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.