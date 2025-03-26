За 2024 год в Рязанской области изъяли почти 240 кг наркотиков

Сотрудники УМВД и УФСБ предотвратили легализацию более 13 млн рублей наркопреступниками. Ликвидированы шесть подпольных лабораторий. В суд за прошедший год направлено 109 дел в отношении 75 лиц. Заблокированы 88 незаконных интернет-ресурсов. Жители через сервис «Открытый регион 62» направили 1159 обращений о рекламе запрещенных веществ на фасадах домов или других поверхностях.