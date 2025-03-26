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«Яндекс go» добавит возможность оплаты проезда в общественном транспорте
Отмечается, что приобрести билет можно будет в приложении, отсканировав QR-код, или с помощью Bluetooth. По данным агентства, первым городом в России, где появится такая возможность, станет Ярославль. Банковскую карту можно не привязывать перед оплатой — деньги спишутся с той, которую ранее использовали в других сервисах приложения. Поэтому пассажир сможет оплатить проезд в общественном транспорте с помощью телефона через привычное приложение. Купленный билет сохранится в раздел «Мой билет» в приложении.

«Яндекс go» добавит возможность оплаты проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах. Об этом в среду, 26 марта, сообщило ТАСС.

Отмечается, что приобрести билет можно будет в приложении, отсканировав QR-код, или с помощью Bluetooth.

По данным агентства, первым городом в России, где появится такая возможность, станет Ярославль.

Банковскую карту можно не привязывать перед оплатой — деньги спишутся с той, которую ранее использовали в других сервисах приложения. Поэтому пассажир сможет оплатить проезд в общественном транспорте с помощью телефона через привычное приложение.

Купленный билет сохранится в раздел «Мой билет» в приложении.