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В ТРЦ «Марко Молл» пройдет строительно-интерьерная выставка RznBuild «Рязань — город будущего»

28-29 марта в рязанском ТРЦ «Марко Молл» пройдет Вторая региональная строительно-интерьерная выставка RznBuild «Рязань — город будущего». Форум в «Марко Молл» объединит представителей всех направлений, работающих в отрасли. Девелоперы, производители отделочных и строительных материалов, архитекторы, дизайнеры, ландшафтные проектировщики — весь строительный цикл «под ключ» будет представлен на 10 экспозиционных площадках форума.

В анонсе деловой части программы форума, 28 марта, — выступление экспертов, которые затронут актуальные темы отрасли: от кадастровых вопросов, защиты интересов сторон при заключении сделок до искусства создавать функциональные и качественные пространства.

Организаторы также уделили внимание посетителям с детьми. 29 марта с 11:30 до 17:00 состоится большая детская интерактивная программа.

28-29 марта, ТРЦ «Марко Молл»,

Вторая региональная RznBuild «Рязань — город будущего».

Время работы: 11:00—20:00. Вход № 2. Возрастное ограничение — 0+.

Вход свободный.