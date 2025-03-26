В Рыбновском районе ввели режим повышенной готовности
Соответствующее распоряжение вступило в силу 25 марта. Отмечается, что режим введен в связи с увеличением количества возгораний сухой растительности и ветреной погоды.
В Рыбновском районе ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации района.
Соответствующее распоряжение вступило в силу 25 марта.
Отмечается, что режим введен в связи с увеличением количества возгораний сухой растительности и ветреной погодой.