В Рыбном на улице 8 Марта загорелся дом
ЧП произошло вечером во вторник, 25 марта. В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области рассказали, что информация о возгорании поступила в 20:32. В результате происшествия никто не пострадал. На тушение выезжали пять единиц техники и 20 человек. Причина пожара не указывается.
В Рыбном на улице 8 Марта загорелся дом. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
ЧП произошло вечером во вторник, 25 марта.
В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области рассказали, что информация о возгорании поступила в 20:32. В результате происшествия никто не пострадал.
На тушение выезжали пять единиц техники и 20 человек.
Причина пожара не указывается.