В Рыбном на улице 8 Марта загорелся дом

ЧП произошло вечером во вторник, 25 марта. В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области рассказали, что информация о возгорании поступила в 20:32. В результате происшествия никто не пострадал. На тушение выезжали пять единиц техники и 20 человек. Причина пожара не указывается.

В Рыбном на улице 8 Марта загорелся дом. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

ЧП произошло вечером во вторник, 25 марта.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области рассказали, что информация о возгорании поступила в 20:32. В результате происшествия никто не пострадал.

На тушение выезжали пять единиц техники и 20 человек.

Причина пожара не указывается.