В Рязанскую область придет майское тепло

Отмечается, что уже в конце это недели в регион придут более теплые циклонические массы из Европы, вероятность слабых осадков сохранится, но облаков станет несколько меньше и потеплеет до 10-12°С днем и 3-4°С ночью. Тем самым, начиная с 27 марта среднесуточные температуры окажутся стабильно выше +5°С вплоть до осени. По его словам, в этом году вегетационный период опережает многолетние сроки примерно на три недели и наступает на неделю раньше прошлогодней даты.

В Рязанскую область придет майское тепло. Об этом сообщает портал 7инфо со ссылкой на руководителя лаборатории геохимии и ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергея Тобратова.

Отмечается, что уже в конце это недели в регион придут более теплые циклонические массы из Европы, вероятность слабых осадков сохранится, но облаков станет несколько меньше и потеплеет до 10-12°С днем и 3-4°С ночью.

Тем самым, начиная с 27 марта среднесуточные температуры окажутся стабильно выше +5°С вплоть до осени.

По его словам, в этом году вегетационный период опережает многолетние сроки примерно на три недели и наступает на неделю раньше прошлогодней даты.