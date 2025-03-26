В рязанскую детскую поликлинику № 6 привезли новое оборудование
Электрокардиограф поступил в медицинское учреждение по президентской программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».Прибор работает бесшумно, быстро выдает результат, что позволяет врачу сократить время на обследование.
В рязанскую детскую поликлинику № 6 привезли новое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона.
Электрокардиограф поступил в медицинское учреждение по президентской программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Прибор работает бесшумно, быстро выдает результат, что позволяет врачу сократить время на обследование.