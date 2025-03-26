В Рязанской области в последний месяц зимы родились Сияна и Яхья

Всего в феврале в регионе было зарегистрировано 484 новорожденных — 247 девочек и 237 мальчиков. Самыми популярными женскими именами стали: Анна, Василиса, Виктория, Вероника, Ксения, Анастасия, Варвара, София. Мужские — Михаил, Дмитрий, Матвей, Александр, Егор. Самыми редкими — Алла, Аксиния, Владислава, Любовь, Марья. Две малышки получили имена Искра и Сияна. В числе редких мужских имен — Захар, Никита, Семен, Федор, Тимур, Яхья.

В Рязанской области в последний месяц зимы родились Сияна и Яхья. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС.

Всего в феврале в регионе было зарегистрировано 484 новорожденных — 247 девочек и 237 мальчиков.

Самыми популярными женскими именами стали: Анна, Василиса, Виктория, Вероника, Ксения, Анастасия, Варвара, София. Мужские — Михаил, Дмитрий, Матвей, Александр, Егор.

Самыми редкими — Алла, Аксиния, Владислава, Любовь, Марья. Две малышки получили имена Искра и Сияна.

В числе редких мужских имен — Захар, Никита, Семен, Федор, Тимур, Яхья.