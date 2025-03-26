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В Рязанской области состоялось заседание регионального штаба по газификации

В Рязанской области состоялось заседание регионального штаба по газификации. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром Межрегионгаз».

На заседании обсудили зод реализации президентской программы догазификации и Программы развития газоснабжения и газификации Рязанской области на 2021-2025 годы. В мероприятии под руководством заместителя председателя Правительства Павла Супруна приняли участие руководители газораспределительных компаний города и области, представители ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация», профильных министерств и ведомств.

Отмечается, что в рамках пятилетней программы газификации проложены сети к Серебрянскому цементному заводу, деревне Красное и селу Раздольное Михайловского района, селу Нюховец Скопинского района, деревне Екатериновка Сапожковского района, модернизированы несколько источников газоснабжения.

В рамках догазификации общее количество заявок на подключение, принятых от жителей Рязанской области, превышает 12,2 тыс. По ускоренной программе газификации к границам свыше 11,4 тыс. участков уже подведен газ. Выполнено более 8 тыс. подключений. В том числе на территории города Рязани заключено 545 договоров, 354 из них исполнены — газопроводы построены до границ земельных участков заявителей, 156 домовладений подключены к сети газоснабжения и уже пользуются газом.

Программа догазификации предусматривает меры социальной поддержки. Рязанцы могут компенсировать расходы на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования. На сегодняшний день воспользовались льготой 556 потребителя.

«Программа догазификации реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Жители региона активно принимают в ней участие. Среди районов лидерами по количеству заявок на догазификацию являются Рязанский, Касимовский и Сасовский. Каждый второй участник программы догазификации заключает комплексный договор, включающий все этапы работ — от проекта до пуска газа», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.