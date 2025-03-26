Рязанские силовики провели антитеррористические учения

26 марта оперштабом в поселке Листвянка Рязанского района проведено плановое командно-штабное антитеррористическое учение с привлечением сил и средств территориальных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Следственного комитета и других ведомств, а также исполнительных органов региона. В ходе учения отработаны порядок межведомственного взаимодействия, ситуационного реагирования сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции. «Все задачи, стоявшие перед участниками учения решены, цели достигнуты», — заключили в публикации.

Рязанские силовики провели антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

26 марта оперштабом в поселке Листвянка Рязанского района проведено плановое командно-штабное антитеррористическое учение с привлечением сил и средств территориальных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Следственного комитета и других ведомств, а также исполнительных органов региона.

В ходе учения отработаны порядок межведомственного взаимодействия, ситуационного реагирования сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

«Все задачи, стоявшие перед участниками учения решены, цели достигнуты», — заключили в публикации.

Фото: пресс-служба регионального УФСБ