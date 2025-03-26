В Рязанской области нашли труп мужчины
Отмечается, что все случилось в Скопине. По данным издания, по факту обнаружения тела мужчины 1935 года рождения организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
В Рязанской области нашли труп мужчины. Об этом сообщает «МК в Рязани».
Отмечается, что все случилось в Скопине.
По данным издания, по факту обнаружения тела мужчины 1935 года рождения организована доследственная проверка.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.