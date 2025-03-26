В Рязани на улице Чкалова местный житель на электровелосипеде врезался в дерево

Авария случилась вблизи дома № 1.По предварительной информации, 22-летний местный житель, управляя электро-велосипедом, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель получил травмы. Его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

В Рязани на улице Чкалова местный житель на электровелосипеде врезался в дерево и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась вблизи дома № 1.

По предварительной информации, 22-летний местный житель, управляя электро-велосипедом, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия водитель получил травмы. Его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.