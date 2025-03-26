В России введут двухэтапную индексацию страховых пенсий
Ее введут в 2026 году. Отмечается, что с 1 февраля страховые пенсии проиндексируют с учетом инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Соцфонда. Такой шаг, по данным агентства, принят в соответствии с действующим законодательством. Уточняется, что он направлен на обеспечение достойного уровня пенсий населению страны, учитывая финансовые возможности социального обеспечения.
В России в 2026 году введут двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с докладом о работе кабмина,
Отмечается, что с 1 февраля страховые пенсии проиндексируют с учетом инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Соцфонда.
Такой шаг, по данным агентства, принят в соответствии с действующим законодательством. Уточняется, что он направлен на обеспечение достойного уровня пенсий населению страны, учитывая финансовые возможности социального обеспечения.