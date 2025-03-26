В Клепиковском районе произошел пожар
ЧП случилось во вторник, 25 марта, в населенном пункте Шабаево. На тушение выезжали пять человек личного состава и три спецавтомобиля. Огнем уничтожена постройка, площадь пожара 12 кв. метров. Предварительная причина — неисправность дымохода отопительной печи.
В Клепиковском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
ЧП случилось во вторник, 25 марта, в населенном пункте Шабаево.
На тушение выезжали пять человек личного состава и три спецавтомобиля.
Огнем уничтожена постройка, площадь пожара 12 кв. метров.
Предварительная причина — неисправность дымохода отопительной печи.