В Клепиковском районе произошел пожар

ЧП случилось во вторник, 25 марта, в населенном пункте Шабаево. На тушение выезжали пять человек личного состава и три спецавтомобиля. Огнем уничтожена постройка, площадь пожара 12 кв. метров. Предварительная причина — неисправность дымохода отопительной печи.