В 2025 году в Рязани установят еще два новых светофора

Устройства появятся на пересечении Народного бульвара и улицы Великанова и на улице Интернациональной в районе дома № 7 (у остановки «Школа»). Работы будут проведены за счет субсидий областного бюджета — 8,3 млн. рублей. Отмечается, что семь остановок общественного транспорта адаптируют для маломобильных групп населения. Кроме того, благодаря поддержке правительства региона выделят средства для нанесение новой разметки на 33 участках городских дорог.

В 2025 году в Рязани установят еще два новых светофора. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.

По его словам, устройства появятся на пересечении Народного бульвара и улицы Великанова и на улице Интернациональной в районе дома № 7 (у остановки «Школа»).

Работы будут проведены за счет субсидий областного бюджета — 8,3 млн. рублей.

Отмечается, что семь остановок общественного транспорта адаптируют для маломобильных групп населения.

Кроме того, благодаря поддержке правительства региона выделят средства для нанесение новой разметки на 33 участках городских дорог.