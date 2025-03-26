В Рязани на выросло число заболевших геморрагической лихорадкой

По данным администрации, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 2024 году заболело 22 рязанца. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 32%. Отмечается, что заболевшие заразились на территориях природных очагов, при выполнении работ на садово-огородных участках.

В 2024 году в Рязани на 32% выросло число заболевших геморрагической лихорадкой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным администрации, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 2024 году заболело 22 рязанца. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 32%.

Отмечается, что заболевшие заразились на территориях природных очагов, при выполнении работ на садово-огородных участках.

Ранее стало известно, что за 2024 год в Рязанской области 77 человек заболели боррелиозом.