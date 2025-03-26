Рязанский троллейбус едва не сбил людей на пешеходном переходе

Инцидент произошел вечером во вторник, 25 марта, на пересечении улиц Ленина и Свободы. Судя по кадрам, пешеходы пересекали дорогу на зеленый сигнал светофора, в то время как водитель общественного транспорта решил завершить начатый поворот. В результате два человека едва не попали под колеса.