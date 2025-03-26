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Рязанские полицейские помогли задыхающемуся ребенку
Сотрудникам отделения Госавтоинспекции МОМВД России «Михайловский» позвонили из дежурной части и рассказали, что на участке дороги в направлении поселка Октябрьский Михайловского района на обочине стоит автомобиль «ГАЗ 3302». В нем находился ребенок, которому срочно требовалась медпомощь. Родители несовершеннолетнего пояснили приехавшим полицейским, что несовершеннолетний задыхается и ему срочно нужно в больницу. Экипаж ДПС в составе автоинспекторов — капитана полиции Романа Митина и лейтенанта полиции Дмитрия Семина решили пересадить женщину и ребенка в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигналы, помогли людям добраться до больницы. В результате ребенок своевременно получил необходимую медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Рязанские полицейские помогли задыхающемуся ребенку. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба региональной полиции в соцсетях.

Сотрудникам отделения Госавтоинспекции МОМВД России «Михайловский» позвонили из дежурной части и рассказали, что на участке дороги в направлении поселка Октябрьский Михайловского района на обочине стоит автомобиль «ГАЗ 3302». В нем находился ребенок, которому срочно требовалась медпомощь.

Родители несовершеннолетнего пояснили приехавшим полицейским, что несовершеннолетний задыхается и ему срочно нужно в больницу.

Экипаж ДПС в составе автоинспекторов — капитана полиции Романа Митина и лейтенанта полиции Дмитрия Семина решили пересадить женщину и ребенка в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигналы, помогли людям добраться до больницы.

В результате несовершеннолетний своевременно получил необходимую медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.