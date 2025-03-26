Рязанская ГАИ обратилась к водителям из-за снега и гололедицы

26 марта будет облачно, днем с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха по области днем +4…+9°С.Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.