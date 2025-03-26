Рязанка пожаловалась на мусор на территории бывшего роддома № 4
Женщина сняла загрязненную территорию возле бывшего роддома № 4 при поликлинике № 10."Кругом мусор, который никто не убирает. Ужасно неприятное зрелище!" - отметила местная жительница.
Рязанка пожаловалась на мусор на территории бывшего роддома № 4. Кадры женщина прислала в редакцию РЗН. инфо.
Женщина сняла загрязненную территорию возле бывшего роддома № 4 при поликлинике № 10.
«Кругом мусор, который никто не убирает. Ужасно неприятное зрелище!» — отметила местная жительница.