Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
10°
Сбт, 29
ЦБ USD 84.21 0.02 27/03
ЦБ EUR 92 -0.34 27/03
Нал. USD 85.60 / 85.90 26/03 18:15
Нал. EUR 93.00 / 93.90 26/03 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
3 954
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 2025 10:00
2 541
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
10 453
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
23 434
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанка пожаловалась на мусор на территории бывшего роддома № 4
Женщина сняла загрязненную территорию возле бывшего роддома № 4 при поликлинике № 10."Кругом мусор, который никто не убирает. Ужасно неприятное зрелище!" - отметила местная жительница.

Рязанка пожаловалась на мусор на территории бывшего роддома № 4. Кадры женщина прислала в редакцию РЗН. инфо.

Женщина сняла загрязненную территорию возле бывшего роддома № 4 при поликлинике № 10.

«Кругом мусор, который никто не убирает. Ужасно неприятное зрелище!» — отметила местная жительница.