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Рязанцев предупредили о проверках Госавтоинспекции
В среду, 26 марта, инспекторы будут выявлять транспортные средства с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — ТС, не зарегистрированные в установленном порядке. Нарушителей привлекут к установленной административной ответственности.

Рязанцев предупредили о проверках Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В среду, 26 марта, инспекторы будут выявлять транспортные средства с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — ТС, не зарегистрированные в установленном порядке.

Нарушителей привлекут к установленной административной ответственности.