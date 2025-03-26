Рязанцев предупредили о проверках Госавтоинспекции
В среду, 26 марта, инспекторы будут выявлять транспортные средства с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — ТС, не зарегистрированные в установленном порядке. Нарушителей привлекут к установленной административной ответственности.
Рязанцев предупредили о проверках Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В среду, 26 марта, инспекторы будут выявлять транспортные средства с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — ТС, не зарегистрированные в установленном порядке.
Нарушителей привлекут к установленной административной ответственности.