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Рязанцев предупредили о последствиях укуса гадюки
Последствия могут быть тяжелыми, вплоть до некроза тканей. После укуса в течение 15-20 минут возникают жжение и покраснение, затем отек, кровоизлияния и синюшность кожи. Яд гадюки разрушает эритроциты, поражает сердечную мышцу и клетки печени. Пострадавшего нужно положить горизонтально, обеспечить неподвижность руки или ноги, снять с конечности все сдавливающее. Нельзя пытаться высасывать яд, важно сразу обратиться за медицинской помощью. Следует обработать место укуса йодом и наложить повязку, принять антигистаминные препараты и пить больше трех литров воды.

Рязанцев предупредили о последствиях укуса гадюки. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на преподавателя кафедры хирургии медицинского факультета госуниверситета просвещения Александра Умнова.

По его словам, последствия могут быть тяжелыми, вплоть до некроза тканей.

После укуса в течение 15-20 минут возникают жжение и покраснение, затем отек, кровоизлияния и синюшность кожи.

Яд гадюки разрушает эритроциты, поражает сердечную мышцу и клетки печени.

Пострадавшего нужно положить горизонтально, обеспечить неподвижность руки или ноги, снять с конечности все сдавливающее.

Нельзя пытаться высасывать яд, важно сразу обратиться за медицинской помощью.

Следует обработать место укуса йодом и наложить повязку, принять антигистаминные препараты и пить больше трех литров воды.

Напомним, в Рязанской области начали просыпаться гадюки.