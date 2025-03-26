Рязанцев предупредили о последствиях укуса гадюки

Последствия могут быть тяжелыми, вплоть до некроза тканей. После укуса в течение 15-20 минут возникают жжение и покраснение, затем отек, кровоизлияния и синюшность кожи. Яд гадюки разрушает эритроциты, поражает сердечную мышцу и клетки печени. Пострадавшего нужно положить горизонтально, обеспечить неподвижность руки или ноги, снять с конечности все сдавливающее. Нельзя пытаться высасывать яд, важно сразу обратиться за медицинской помощью. Следует обработать место укуса йодом и наложить повязку, принять антигистаминные препараты и пить больше трех литров воды.