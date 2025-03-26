Рязанца осудили за хранение боеприпасов

Известно, что в октябре 2024 года житель Кораблинского района в лесопосадке обнаружил 50 патронов, забрал их и спрятал в тумбу для телевизора на хранение. Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 8 месяцев с возложением дополнительных обязанностей.

Рязанца осудили за хранение боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что в октябре 2024 года житель Кораблинского района в лесопосадке обнаружил 50 патронов, забрал их и спрятал в тумбу для телевизора на хранение. Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).

Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 8 месяцев с возложением дополнительных обязанностей.