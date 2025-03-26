Россиянок предупредили о новой схеме мошенничества от «успешных мужчин»

Известно, что сначала мошенник ищет жертв в городских пабликах в Telegram, а на первой встрече производит впечатление богатого и успешного мужчины. После говорит, что он владелец сети салонов красоты и дарит девушке бесплатный визит. Получив согласие жертвы принять подарок, скамер отправляет ссылку на сайт фейкового салона для бронирования, а также «персональный промокод. Потом он получает доступ к данным жертвы.

Россиянок предупредили о новой схеме мошенничества от «успешных мужчин». Об этом пишет ТАСС.

Известно, что сначала мошенник ищет жертв в городских пабликах в Telegram, а на первой встрече производит впечатление богатого и успешного мужчины. После говорит, что он владелец сети салонов красоты и дарит девушке бесплатный визит.

Получив согласие жертвы принять подарок, скамер отправляет ссылку на сайт фейкового салона для бронирования, а также «персональный промокод.

Потом он получает доступ к данным жертвы.