Россиянам рассказали, когда можно ждать снижения ключевой ставки

По словам эксперта, снижения ключевой ставки можно ожидать в сентябре. Пьянов пояснил, что сигналы по ставке могут меняться до августа, однако, поскольку в графике Центробанка нет планового заседания в этом месяце, первых шагов в смягчении денежно-кредитной политики можно ожидать в сентябре. Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.