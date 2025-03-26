Россиянам рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram
При взломе аккаунта в Telegram необходимо обратиться в техническую поддержку, завершить все активные сеансы, а затем попробовать восстановить доступ через SMS. При невозможности восстановления Ирина Волк предложила создать новый аккаунт.
Россиянам рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram. Соответствующую информацию сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк,
По ее словам, при взломе аккаунта в Telegram необходимо обратиться в техническую поддержку, завершить все активные сеансы, а затем попробовать восстановить доступ через SMS.
При невозможности восстановления Ирина Волк предложила создать новый аккаунт.