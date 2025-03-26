Россиянам напомнили сроки перехода на летние шины

По словам экспертов, как правило водители начинают менять покрышки в зависимости от климатических условий с середины марта и до конца апреля. Однако отмечается, что более правильным будет решение дождаться минимальной вероятности возвращения заморозков и выпадения осадков, поскольку летняя резина вряд ли справится с гололедом или подтаявшим снегом. Аналитики добавили, что «переездить» на зимней резине — также нежелательный вариант, из-за ее высокого износа. «Крайним сроком перехода на летние шины по закону считается 1 июня, когда начинает действовать запрет на эксплуатацию шипованных шин», — уточнили специалисты.

Россиянам напомнили сроки перехода на летние шины. Об этом пишет RT со ссылкой на «Авто. ру».

По словам экспертов, как правило водители начинают менять покрышки в зависимости от климатических условий с середины марта и до конца апреля. Однако отмечается, что более правильным будет решение дождаться минимальной вероятности возвращения заморозков и выпадения осадков, поскольку летняя резина вряд ли справится с гололедом или подтаявшим снегом.

Аналитики добавили, что «переездить» на зимней резине — также нежелательный вариант, из-за ее высокого износа.

«Крайним сроком перехода на летние шины по закону считается 1 июня, когда начинает действовать запрет на эксплуатацию шипованных шин», — уточнили специалисты.