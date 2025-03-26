Россия оказалась в десятке ведущих стран по качеству образования

«Важнейший вопрос нашего образования — его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств. А наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места», — сказал премьер-министр.Он уточнил, что за 2024 год российские школьники завоевали 42 медали, 31 из которых — золотая. По словам Мишустина, благодаря таланту ребят и труду преподавателей Россия оказалась в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей.

Россия оказалась в десятке ведущих стран по качеству образования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет Михаила Мишустина в Госдуме.

«Важнейший вопрос нашего образования — его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств. А наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места», — сказал премьер-министр.

Он уточнил, что за 2024 год российские школьники завоевали 42 медали, 31 из которых — золотая. По словам Мишустина, благодаря таланту ребят и труду преподавателей Россия оказалась в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей.