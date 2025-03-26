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Российским семьям с детьми предложили выплачивать до 1,8 млн рублей на ипотеку
Соответствующий проект внесут в палату парламента. Инициативой предлагаются новые меры поддержки семей с детьми для погашения кредита на жилье. В документах уточняется, что родители, у которых с 1 января 2024 года родился первый, второй или третий ребенок, смогут получить выплаты: 500 тысяч рублей за первого ребенка, 600 тысяч за второго и 700 тысяч за третьего, и максимальная сумма поддержки — 1,8 миллиона рублей. Отмечается, что эти средства направляются в первую очередь на основной долг, при этом, если заем меньше, оставшиеся деньги предлагается направить на погашение процентов.

Российским семьям с детьми предложили выплачивать до 1,8 млн рублей на ипотеку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Соответствующий проект внесут в палату парламента.

Инициативой предлагаются новые меры поддержки семей с детьми для погашения кредита на жилье. В документах уточняется, что родители, у которых с 1 января 2024 года родился первый, второй или третий ребенок, смогут получить выплаты: 500 тысяч рублей за первого ребенка, 600 тысяч за второго и 700 тысяч за третьего, и максимальная сумма поддержки — 1,8 миллиона рублей. Отмечается, что эти средства направляются в первую очередь на основной долг, при этом, если заем меньше, оставшиеся деньги предлагается направить на погашение процентов.