Пьяный житель Касимовского района избил и обокрал знакомого

Установлено, что в феврале 2024 года 34-летний мужчина выпивал в компании. Из-за неприязненного отношения он нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и в область грудной клетки, причинив тяжкие телесные повреждения. Также фигурант похитил у него деньги и скрылся с места преступления. Нападавшего признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ, п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. С учетом наличия в действиях виновного рецидива преступлений, суд первой инстанции назначил касимовцу наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Адвокат просил смягчить приговор, но суд оставил его без изменения.

Пьяный житель Касимовского района избил и обокрал знакомого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.

Установлено, что в феврале 2024 года 34-летний мужчина выпивал в компании. Из-за неприязненного отношения он нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и в область грудной клетки, причинив тяжкие телесные повреждения. Также фигурант похитил у него деньги и скрылся с места преступления.

Нападавшего признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ, п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

С учетом наличия в действиях виновного рецидива преступлений, суд первой инстанции назначил касимовцу наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Адвокат просил смягчить приговор, но суд оставил его без изменения.