Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
Чтв, 27
Птн, 28
10°
ЦБ USD 84.19 0.32 26/03
ЦБ EUR 92.34 0.81 26/03
Нал. USD 85.50 / 85.70 26/03 13:25
Нал. EUR 93.00 / 94.00 26/03 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 2025 14:49
3 164
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
Вчера 10:00
1 730
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
9 894
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
22 680
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Пьяный житель Касимовского района избил и обокрал знакомого
Установлено, что в феврале 2024 года 34-летний мужчина выпивал в компании. Из-за неприязненного отношения он нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и в область грудной клетки, причинив тяжкие телесные повреждения. Также фигурант похитил у него деньги и скрылся с места преступления. Нападавшего признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ, п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. С учетом наличия в действиях виновного рецидива преступлений, суд первой инстанции назначил касимовцу наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Адвокат просил смягчить приговор, но суд оставил его без изменения.

Пьяный житель Касимовского района избил и обокрал знакомого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.

Установлено, что в феврале 2024 года 34-летний мужчина выпивал в компании. Из-за неприязненного отношения он нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и в область грудной клетки, причинив тяжкие телесные повреждения. Также фигурант похитил у него деньги и скрылся с места преступления.

Нападавшего признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ, п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

С учетом наличия в действиях виновного рецидива преступлений, суд первой инстанции назначил касимовцу наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Адвокат просил смягчить приговор, но суд оставил его без изменения.