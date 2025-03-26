Пропавшую в Москве 15-летнюю девочку нашли

Пропавшую в Москве 15-летнюю девочку нашли. Об этом вечером 25 марта сообщил SHOT.

Отмечается, что девятиклассницу, которая по указке мошенников забрала драгоценности и ушла из дома в Новой Москве, нашли на съемной квартире на Профсоюзной улице спустя сутки. Местонахождение вычислили по камерам.

По данным канала, 15-летняя девочка и ее знакомая сняли жилье на деньги, вырученные от продажи украшений.